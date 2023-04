Conférence « La chevelure: histoire tirée par les cheveux » ESPACE BERNANOS SALLE PEGUY Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Conférence « La chevelure: histoire tirée par les cheveux » ESPACE BERNANOS SALLE PEGUY, 5 mai 2023, Paris. Le vendredi 05 mai 2023

de 14h15 à 16h15

.Tout public. payant 18 € Conférence « La chevelure: histoire tirée par les cheveux » par la conférencière Béatrice Erlich. Dans les Ecritures, on nous parle d’Eve, de Marie-Madeleine qui portent de longs cheveux blonds. Le cheveu c’est d’abord une matière originale qui ac compagne l’individu tout au long de sa vie, mais qui nous parle aussi de l’histoire des sociétés. Coupé, il a un sens d’émancipation, deuil, punition, rébellion;

long, il parle des rois, des artistes, des hippies. Il sert également de trophée de guerre, de parure, de rite initiatique. Ne coupons pas les cheveux en 4, venez assister à cette conférence qui décoiffe, mais pas seulement les blondes. ESPACE BERNANOS SALLE PEGUY 4 RUE DU HAVRE 75009 Paris Contact : https://bit.ly/41jvBjJ 01 53 24 67 40 agedor@agedordefrance.com https://www.facebook.com/agedor.agedordefrance https://www.facebook.com/agedor.agedordefrance https://bit.ly/41jvBjJ

.

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu ESPACE BERNANOS SALLE PEGUY Adresse 4 RUE DU HAVRE Ville Paris Departement Paris Lieu Ville ESPACE BERNANOS SALLE PEGUY Paris

ESPACE BERNANOS SALLE PEGUY Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Conférence « La chevelure: histoire tirée par les cheveux » ESPACE BERNANOS SALLE PEGUY 2023-05-05 was last modified: by Conférence « La chevelure: histoire tirée par les cheveux » ESPACE BERNANOS SALLE PEGUY ESPACE BERNANOS SALLE PEGUY 5 mai 2023 ESPACE BERNANOS SALLE PEGUY Paris Paris

Paris Paris