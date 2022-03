CONFERENCE – LA CHASSE AU MOYEN ÂGE EN BRETAGNE ET MAINE-ANJOU Ombrée d’Anjou, 8 avril 2022, Ombrée d'Anjou.

CONFERENCE – LA CHASSE AU MOYEN ÂGE EN BRETAGNE ET MAINE-ANJOU Pouancé Petit Théâtre Ombrée d’Anjou

2022-04-08 20:15:00 – 2022-04-08 Pouancé Petit Théâtre

Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

La chasse et le rapport de l’homme à la bête sauvage tiennent une place majeure dans la vie de tous au Moyen Âge. Les armes à feu n’existant pas encore, les modes de chasse étaient totalement différents : pour les plus grandes seigneuries, fauconnerie et haut vol ainsi que vénerie et chasse à courre étaient tenus comme symboles de la plus haute noblesse ; mais les moindres seigneurs détenaient aussi des garennes à lapins à titre de loisir tout autant que de réserve alimentaire ; on pratiquait aussi le piégeage par différents procédés tels des ouvrages de terre, des fosses ou des filets, y compris dans le monde roturier. Loisir quasi quotidien pour certains, elle suscitait aussi un brassage social que l’on peine à imaginer aujourd’hui. Cette activité tenait dans les esprits des prétendants au pouvoir une place hautement symbolique. En termes diplomatiques, rien n’était plus efficace qu’une partie de chasse offerte à un grand seigneur, voire un roi, dans une forêt ou dans un grand parc à gibier, pour obtenir ses faveurs. Le Plessis Macé ou Châteaubriant en sont des exemples. Le monde religieux, intégra aussi cette activité et l’Eglise béatifia presque le cerf avec saint Eustache, puis saint Hubert : dans une de ses anciennes demeures, Combrée en détient encore une belle image sculptée.

Loin des controverses qu’elle suscite de nos jours, c’est en historien et archéologue que Jean-Claude Meuret consacre ses recherches à cette activité alors fort différente de ce qu’elle est de nos jours.

Sur réservation

Conférence “La chasse au Moyen Âge en Bretagne et Maine-Anjou” proposée par Jean-Claude Meuret au Petit Théâtre de Pouancé, le 8 avril 2022.

Pouancé Petit Théâtre Ombrée d’Anjou

