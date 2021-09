Quinson Quinson Alpes-de-Haute-Provence, Quinson Conférence “La Chapelle Sainte Maxime : l’ultime témoin d’une très longue histoire” Quinson Quinson Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Quinson Alpes de Haute-Provence Le Parc Naturel Régional du Verdon et la mairie de Quinson vous invitent à la conférence de M. Philippe Borgard, archéologue, membre du CNRS rattaché au Centre Camille Jullian d’Aix-en-Provence. Tout public. Participation libre et gratuite. +33 4 92 74 68 00 http://www.parcduverdon.fr/agenda dernière mise à jour : 2021-09-07 par

