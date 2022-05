CONFÉRENCE : “LA CHAPELLE DU SAINT SANG, LIEU D’HISTOIRE” PAR ALAIN BONTEMPS Wimereux Wimereux Catégorie d’évènement: Wimereux

CONFÉRENCE : "LA CHAPELLE DU SAINT SANG, LIEU D'HISTOIRE" PAR ALAIN BONTEMPS Wimereux, 4 juillet 2022

Eglise du Christ Ressuscité Wimereux

2022-07-04 – 2022-07-04

9 rue du Château à Wimereux

Lundi 4 juillet à 20h, à Wimereux, église du Christ Ressuscité, 9 rue du Château « Les rencontres du lundi »

Conférence : « La chapelle du Saint Sang, lieu d’histoire » par Alain Bontemps.

Au 3e siècle, un oratoire dédié à la vierge est érigé dans le faubourg de Bréquerecques par Saint Victoric. Vers 1099, Ste Ide (comtesse de Boulogne) reçoit la relique du Saint-Sang envoyée par son de son fils Godefroy de Bouillon, chef de la 1ère croisade et rénove l’oratoire. Depuis 1700, date de sa construction, la chapelle a connu des périodes difficiles mais aussi plus fastes…

• Tarif : A l’appréciation du public au profit de la restauration de l’église de Wimereux

• Au profit de la restauration de l’église de Wimereux

• Renseignements : https://sauvonsleglisedewimereux.fr/ – https://www.facebook.com/assoAEICW/ –

