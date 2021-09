Conférence « La chapelle de Ronchamp, naissance d’un chef d’œuvre » Ronchamp, 2 octobre 2021, Ronchamp.

Conférence « La chapelle de Ronchamp, naissance d’un chef d’œuvre » 2021-10-02 – 2021-10-02 Colline Notre-Dame du Haut 13, rue de la chapelle

Ronchamp Haute-Saône

Chaque pèlerin qui se rend à Notre-Dame du Haut, chaque visiteur de la chapelle de Ronchamp se demande « mais comment Le Corbusier a-t-il pu concevoir cette chapelle ? »

Il n’y a pas de réponse absolue à cette question qui concerne l’intimité de la pensée du créateur. Cependant, les archives de la Fondation Le Corbusier parlent si on s’y intéresse de près. Et les souvenirs d’André Maisonnier racontés à son fils, Claude, mettent sur la voie de la compréhension des étapes successives de la longue élaboration du projet. Car, en effet, c’est bien du projet qu’il s’agira lors de cette conférence de Claude Maisonnier, depuis les fulgurances des premières esquisses jusqu’aux phases successives des rendus des dessins qui ont fait avancer la conception au gré des nombreuses et si importantes corrections de l’architecte.

La question des sources d’inspiration sera abordée par Claude Maisonnier pour éclairer ce qui a fait de cette œuvre architecturale majeure du 20e siècle un véritable lieu de culte dédié à Marie.

Biographie de Claude Maisonnier :

Ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique (1969), de l’Ecole des Ponts et Chaussées (1974) et Architecte DPLG, il a exercé dix ans dans le Corps des Ponts et Chaussées avant de s’engager dans l’ingénierie. Pour la société Sogelerg, il dirige le groupement d’ingénierie pour les travaux du Grand Louvre entre 1985 et 1990, puis il rejoint la Setec bâtiment dont il devient directeur général adjoint jusqu’en 2014. Il continue d’exercer en tant qu’ingénieur conseil. Son expérience professionnelle est marquée par la maîtrise d’œuvre de nombreux bâtiments publics dont le Musée du Louvre : cour Carrée, cour Napoléon, aile Richelieu, arch. IM Pei, M Macary, G Duval, JM Wilmotte (1985-1990) ; le Musée de Vésone à Périgueux, arch. J Nouvel. (1996-2000) ; le schéma directeur de rénovation du Château de Versailles, ACMH : Frédéric Didier ; la Fondation Louis Vuitton pour la Création, arch. F Gehry et Studios Architecture. (2008-2013) ; le Parc des Ateliers d’Arles, arch. F Gehry et Studios Architecture. (2013-2015) ; la Conversion de la Bourse de Commerce pour la Collection Pinault, arch. Tadao Ando et Niney et Marca (NeM Architecture), ACMH : PA Gatier.(2015-2017). Il est Grand Prix National de l’Ingénierie en 2012 avec le projet de la Fondation Louis Vuitton pour la Création et il est Membre associé de l’Académie d’Architecture. Il vient de publier « La chapelle de Ronchamp, naissance d’un chef d’œuvre » aux Éditions du Linteau

A partir de 17h à la Porterie de Notre-Dame du Haut, et dans le cadre de la parution du livre « La chapelle de Ronchamp, naissance d’un chef d’œuvre » aux Éditions du Linteau, Claude Maisonnier, auteur vous invite à le rencontrer pour un temps d’échange et une séance de dédicace.

