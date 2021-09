Saint-Jean-la-Poterie Le Patiau - Centre d'art et d'histoire céramique Morbihan, Saint-Jean-la-Poterie Conférence “la céramique utilitaire à travers les différentes cultures” Le Patiau – Centre d’art et d’histoire céramique Saint-Jean-la-Poterie Catégories d’évènement: Morbihan

Le Patiau – Centre d’art et d’histoire céramique, le dimanche 19 septembre à 15:00

Henri Ackermann, céramiste à Séné (56) et passionné par les ressources de notre Terre, nous emmènera à travers les âges et les cultures de ce monde par le prisme de la poterie, qui accompagne les hommes depuis longtemps déjà… Regards croisés sur l’ici & l’ailleurs, sur l’aujourd’hui et l’hier… Gratuit sur réservation, jauge limitée : 02 99 71 24 85 – [lepatiau@outlook.fr](mailto:lepatiau@outlook.fr)

