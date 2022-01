Conférence La Calligraphie dans le monde islamique MUba Eugène Leroy, 30 janvier 2022, Tourcoing.

Conférence La Calligraphie dans le monde islamique

MUba Eugène Leroy, le dimanche 30 janvier à 15:30

La conférence sera assurée par Carine Juvin, Chargée de collection, Proche et Moyen-Orient arabe 12e- 15e siècle, Département des Arts de l’Islam, Musée du Louvre, Paris Étendu sur plusieurs continents et recouvrant diverses aires culturelles, le monde islamique a très tôt adopté l’écriture arabe comme un marqueur essentiel d’identité commune. Dès les premiers siècles, des styles d’écriture s’élaborent et se diffusent dans l’ensemble du nouvel empire. Cependant, chaque aire développera ensuite ses propres écoles et certaines innovations stylistiques. La calligraphie arabe n’est pas restée confinée aux pages de manuscrits et aux documents de chancellerie. Elle s’est affirmée comme marqueur culturel et élément esthétique de premier plan à travers son omniprésence sur les monuments et les objets mobiliers, adoptant un aspect décoratif inédit. Cette valeur culturelle, décorative, et spirituelle de l’écriture arabe n’a pas faibli à travers les siècles.

Gratuit

Dans le cadre de l’exposition « Arts de l’Islam, un passé pour un présent » à la maison Folie hospice d’Havré

MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



