Conférence “La biodiversité au jardin” Cransac, jeudi 14 mars 2024.

Office de Tourisme et du Thermalisme Cransac-Les-Thermes 15h

Comprendre comment fonctionne la vie dans son jardin et l’impact de nos interventions. L’objectif de cette après-midi sera d’analyser le fonctionnement de l’écosystème du jardin afin de pouvoir intervenir en comprenant les conséquences de nos actes, à court terme et à long terme, sur la vie du jardin et sur nos récoltes. A la sortie de cette conférence, vous serez capable de faire le choix d’un jardin conventionnel , d’un jardin bio ou d’un jardin de type permaculture en connaissance de cause en fonction de vos objectifs.

5€ par personne. Conférence animée par l’Ecole des Robinsons. Minimum 5 personnes. Réservation jusqu’à la veille.

Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 63 06 805 EUR.

Début : 2024-03-14

fin : 2024-03-14

L’ENVOL

Cransac 12110 Aveyron Occitanie tourisme@decazeville-communaute.fr

