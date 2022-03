Conférence – La Bible par les plantes, les animaux, les éléments Rosheim, 12 avril 2022, Rosheim.

Conférence – La Bible par les plantes, les animaux, les éléments Rosheim

2022-04-12 18:00:00 – 2022-04-12 20:00:00

Rosheim Bas-Rhin Rosheim

René Heyer s’attache au travers de courts textes et de dessins à renouer avec « le livre des livres », source parfois oubliée ou cachée de nos interrogations les plus vives et de nos méditations les plus insistantes. Avec les trois ouvrages parus aux Éditions du Signe : La Bible des animaux (2019), La Bible par les plantes (2020), La Bible face aux éléments (2021), il constitue une encyclopédie poétique d’un monde dans lequel vivre est à la fois notre joie et notre responsabilité.

+33 3 88 49 25 00

