Le Puy-en-Velay

conférence: « La belle mort ou le dernier portrait » Le Puy-en-Velay, 29 juin 2021-29 juin 2021, Le Puy-en-Velay. conférence: « La belle mort ou le dernier portrait » 2021-06-29 18:30:00 18:30:00 – 2021-06-29 20:00:00 20:00:00 Centre Pierre Cardinal – salle de spectacle 9 rue Jules Vallès

Le Puy-en-Velay Haute-Loire EUR Inscription conseillée.

Par Emmanuelle Héran, conservatrice en chef

au musée du Louvre

En partenariat avec la Société des Amis du musée Inscription conseillée.

