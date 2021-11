Brest Brest 29200, Brest Conférence : La Bataille d’Obenheim et la Résistance du Bataillon de Marche BM24 Brest Brest Catégories d’évènement: 29200

Brest

Conférence : La Bataille d’Obenheim et la Résistance du Bataillon de Marche BM24 Brest, 7 novembre 2021, Brest. Conférence : La Bataille d’Obenheim et la Résistance du Bataillon de Marche BM24 Mémorial Montbarey Allée de Bir Hakeim Brest

2021-11-07 – 2021-11-07 Mémorial Montbarey Allée de Bir Hakeim

Brest 29200 Conférence proposées par le Fort Montbarey et animée par M. Guy Crissin, écrivain d’histoire. Dans les premiers jours de janvier 1945, Hitler décide de lancer une nouvelle offensive destinée à récupérer Strasbourg. C’est ainsi que plusieurs unités de la 1re Division de France Libre (DFL) sont très violemment prises à partie et résistent vaillamment aux assauts ennemis : le bataillon de marche 21 et surtout le bataillon de marche 24 du commandant Coffinier, ainsi qu’un détachement de la brigade Alsace-Lorraine du colonel Berger (pseudonyme d’André Malraux). Du 7 au 11 janvier, les Français Libres tiennent bon. Leur courage et leur habileté vont retarder l’armée allemande de 4 jours, ce qu’il faut pour transformer cette bataille en victoire. Mais plus de 700 hommes furent tués, blessés ou faits prisonniers. Parmi eux, M. Charles Paperon, Brestois d’adoption disparu en mars 2021. Cette conférence lui est dédiée. Conférence proposées par le Fort Montbarey et animée par M. Guy Crissin, écrivain d’histoire. Dans les premiers jours de janvier 1945, Hitler décide de lancer une nouvelle offensive destinée à récupérer Strasbourg. C’est ainsi que plusieurs unités de la 1re Division de France Libre (DFL) sont très violemment prises à partie et résistent vaillamment aux assauts ennemis : le bataillon de marche 21 et surtout le bataillon de marche 24 du commandant Coffinier, ainsi qu’un détachement de la brigade Alsace-Lorraine du colonel Berger (pseudonyme d’André Malraux). Du 7 au 11 janvier, les Français Libres tiennent bon. Leur courage et leur habileté vont retarder l’armée allemande de 4 jours, ce qu’il faut pour transformer cette bataille en victoire. Mais plus de 700 hommes furent tués, blessés ou faits prisonniers. Parmi eux, M. Charles Paperon, Brestois d’adoption disparu en mars 2021. Cette conférence lui est dédiée. Mémorial Montbarey Allée de Bir Hakeim Brest

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 29200, Brest Autres Lieu Brest Adresse Mémorial Montbarey Allée de Bir Hakeim Ville Brest lieuville Mémorial Montbarey Allée de Bir Hakeim Brest