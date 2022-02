Conférence “La bataille d’Amaiur” par Dominique Duval Saint-Pée-sur-Nivelle, 12 mai 2022, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Conférence “La bataille d’Amaiur” par Dominique Duval Saint-Pée-sur-Nivelle

2022-05-12 19:00:00 – 2022-05-12 20:30:00

Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques Saint-Pée-sur-Nivelle

Dominique Duval propose un exposé sur la bataille d’Amaiur qui a opposé les troupes aragonaises et navarraises en juillet1522 et conduit à la destruction du château fort d’Amaiur.

La commune d’Amaiur et le Bastan prévoient de célébrer le 500e anniversaire de cette bataille qui fait date dans la construction de la nation espagnole puisqu’elle met fin définitivement au royaume de Navarre, confirme la séparation en deux Navarre et le rattachement de la basse Navarre à l’Espagne. L’idée est de resituer cette bataille dans les grands conflits qui déchirent l’Europe au début du 16e siècle et notamment les guerres entre François 1er et Charles Quint ( en Italie, Pays-Bas et Espagne), sans faire œuvre d’historien.

Pass sanitaire ou test PCR de – de 24 heures obligatoires. N’oubliez pas vos masques

Culture et Patrimoine

Saint-Pée-sur-Nivelle

