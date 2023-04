Conférence : Ken Domon, un photographe réaliste de l’après-guerre Maison de la culture du Japon à Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le mardi 25 avril 2023

de 18h00 à 19h30

.Public adolescents adultes. Jusqu’à 101 ans. gratuit Entrée libre sur réservation (www.mcjp.fr) Conférence organisée à l’occasion de l’ouverture de l’exposition « Ken Domon – Le maître du réalisme japonais » A l’occasion de l’ouverture de l’exposition Ken Domon – Le maître du réalisme japonais,Rossella Menegazzo, commissaire de l’exposition et professeure d’histoire de l’art de l’Asie orientale à l’Université de Milan, nous présentera l’œuvre de celui que l’on surnommait » le diable de photographie de reportage ». Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 Paris Contact : 0144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/ken-domon-un-photographe-realiste-de-l-apres-guerre

Ken Domon, Enfants faisant tourner des parapluies, Ogôchimura, photographie de la série Enfants, vers 1937, collection du Ken Domon Museum of Photography

