Conférence : Keith Jarrett Bibliothèque Parmentier Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Conférence : Keith Jarrett Bibliothèque Parmentier, 24 mai 2023, Paris. Le mercredi 24 mai 2023

de 18h00 à 20h00

.Tout public. gratuit Réservation auprès des bibliothécaires En partenariat avec le Conservatoire du 11ème arrondissement, la bibliothèque Parmentier a le plaisir de vous proposer une conférence sur l’immense pianiste Keith Jarrett ! Keith Jarrett est un musicien hors norme qui a marqué de son empreinte les cinquante dernières années. Pianiste virtuose, son champ d’expression artistique est très large. Il a revisité les standards du jazz avec son trio et a exploré l’improvisation libre en solo sur les scènes du monde entier. Il a également interprété de nombreuses œuvres de musique classique. L’album Köln Concert témoigne de son succès au-delà du public du jazz. Keith Jarrett ne se produit plus, à cause de problèmes de santé. Cette conférence est l’occasion de présenter le parcours de cet artiste multiforme et parfois controversé. Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris Contact : 01 55 28 30 15 bibliotheque.parmentier@paris.fr

