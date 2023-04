Conférence – Kazunori Yamauchi Maison de la culture du Japon à Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Conférence – Kazunori Yamauchi Maison de la culture du Japon à Paris, 7 juillet 2023, Paris. Le vendredi 07 juillet 2023

de 18h30 à 20h00

.Public adolescents adultes. gratuit Grande salle (niveau -3)

En japonais avec traduction consécutive en français

Entrée libre sur réservation à partir du 7 juin

Durée : environ 1h30 La Maison de culture du Japon à Paris reçoit Kazunori Yamauchi, créateur de la série de jeux vidéo de course automobile, Gran Turismo. La première course automobile de l’histoire est organisée en 1894 en France. Mais c’est au Japon que la plus populaire des courses sur console voit le jour : Gran Turismo. Kazunori Yamauchi, le créateur de ce simulateur de conduite réputé pour son incroyable réalisme, nous parlera du e-sport automobile dans lequel réel et virtuel fusionnent admirablement. Il partagera également avec nous sa vision du développement des courses automobiles dans les cent prochaines années. Une petite exposition en lien avec cette conférence sera présentée dans le hall d’accueil de la MCJP (plus d’infos sur www.mcjp.fr très bientôt). Grande salle (niveau -3)

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis quai Jacques Chirac 75015 Paris Contact : https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/l-e-sport-automobile-dans-100-ans https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.mcjp.fr/fr/informations-pratiques/venir-a-la-mcjp

