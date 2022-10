Conférence « Kabig et vêtements de travail »

Conférence « Kabig et vêtements de travail », 12 novembre 2022, . Conférence « Kabig et vêtements de travail »



2022-11-12 – 2022-11-12 avec Yannik Bigouin et Pascal Aumasson co-auteurs de « Kabig, le destin d’un habit de grève ». Coop Breizh, 2020. Kabig ! Juste l’évocation de ce mot fait réagir nombre de Bretonnes et Bretons. Reviennent alors, pour beaucoup de personnes, les souvenirs des habits de l’enfance des années 50 à 70. Inscrite dans la mémoire collective de plusieurs générations, cette veste en drap de laine, non doublée, caractérisée par son manchon central, ses rebords crantrés, sa capuche protectrice des vents et des boutons en bois méritait qu’on s’y attarde car qui connait sa singulière histoire ? dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville