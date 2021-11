Conférence “Justice Climatique : espoir ou chimère ?” Perros-Guirec, 10 novembre 2021, Perros-Guirec.

Conférence “Justice Climatique : espoir ou chimère ?” Perros-Guirec

2021-11-10 – 2021-11-10

Perros-Guirec 22700

Le CCFD-Terre Solidaire et ses partenaires, eux-mêmes témoins des ravages du réchauffement climatique, se mobilisent face à cette urgence. Leur objectif est de promouvoir des alternatives tournées vers l’écologie, la justice sociale et climatique.

La neutralité carbone est-ce efficace pour le climat et juste pour les population ? A l’approche de la COP 26, le CCFD-Terre Solidaire va tenter de vous répondre lors de cette conférence le 10 novembre 2021 à 20h30.

Entrée libre.

mhebel@wanadoo.fr +33 2 96 91 64 18

Le CCFD-Terre Solidaire et ses partenaires, eux-mêmes témoins des ravages du réchauffement climatique, se mobilisent face à cette urgence. Leur objectif est de promouvoir des alternatives tournées vers l’écologie, la justice sociale et climatique.

La neutralité carbone est-ce efficace pour le climat et juste pour les population ? A l’approche de la COP 26, le CCFD-Terre Solidaire va tenter de vous répondre lors de cette conférence le 10 novembre 2021 à 20h30.

Entrée libre.

Perros-Guirec

dernière mise à jour : 2021-10-28 par