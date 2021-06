Genève Cité Seniors Genève Conférence juridique : « Le cannabis médicinal ou récréatif, quelle solution pour les seniors ? » Cité Seniors Genève Catégorie d’évènement: Genève

Conférence juridique : « Le cannabis médicinal ou récréatif, quelle solution pour les seniors ? » Cité Seniors, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Genève. Conférence juridique : « Le cannabis médicinal ou récréatif, quelle solution pour les seniors ? »

Cité Seniors, le jeudi 1 juillet à 14:30

Par Me **Dan Fuochi**, avocat et président de l’association Auxilius. Nous vous proposons deux formules pour assister à cet événvement: soit d’assister à la conférence en personne à Cité Seniors, soit en ligne et en directe. Pour assister à l’événement en ligne, rendez-vous sur la [**chaîne YouTube de Cité Seniors**](https://www.youtube.com/channel/UCznqrWX4BbDb3-3GNg7SitQ).

Gratuit

Seniors: le thème du cannabis médical sera abordé dans cette conférence Cité Seniors Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T14:30:00 2021-07-01T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Étiquettes évènement : Autres Lieu Cité Seniors Adresse Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Ville Genève lieuville Cité Seniors Genève