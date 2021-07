Conférence «Jumelages, coopération et actions territoriales » de l’OFAJ Le Havre, 30 septembre 2021-30 septembre 2021, Le Havre.

Conférence «Jumelages, coopération et actions territoriales » de l’OFAJ

du jeudi 30 septembre au vendredi 1 octobre à Le Havre

La 9ème conférence «Jumelages, coopération et actions territoriales» organisée par l’OFAJ se tiendra le 30 septembre et le 1er octobre 2021 en ligne et en présentiel au Havre. Cette conférence s’adresse essentiellement aux * Élu.e.s et représentant.e.s des villes et collectivités territoriales impliquées dans des coopérations franco-allemandes et trinationales * Comités de jumelages * Acteurs de jeunesse impliqués dans des échanges soutenus par l’OFAJ * Jeunes impliqués dans les jumelages franco-allemands Pourquoi cette conférence ? * Pour se rencontrer, échanger et faire éclore de nouveaux projets * Développer la coopération entre les différents acteurs * Mettre en avant les jumelages trinationaux * Mettre en valeur les domaines de coopération à fort potentiel Programme et formulaire d’inscriprion à venir.

Sur inscription

L’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) organise sa neuvième conférence sur les rencontres et échanges de jeunes.

Le Havre Le Havre Le Havre Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T09:00:00 2021-09-30T19:00:00;2021-10-01T09:00:00 2021-10-01T19:00:00