Musée des beaux-arts et d’archéologie, le jeudi 9 septembre à 19:00

### Conférence Juliette Roche à New-York : Un art de la critique d’art par Eric Fassin, professeur de sociologie et d’études de genre à l’Université Paris VIII et Joana Masó, professeure de littérature et d’études de genre à l’Université de Barcelone Lorsque Juliette Roche arrive à New York en 1915, pour la presse, elle est une artiste à égalité avec Albert Gleizes ; ce séjour marque pourtant son effacement. Certes, les nouveaux mariés rejoignent le salon Arensberg, dont Marcel Duchamp est le centre. Pourtant, Roche ne fera qu’à demi partie de ce cercle. C’est qu’il n’est pas question, pour elle, de mettre entre parenthèses la guerre européenne, ni la société américaine dont la diversité la fascine, ni la politique qui y bouillonne alors, entre pacifisme et féminisme. À l’instar d’autres femmes, comme la Baronne Else von Freytag-Loringhoven, sa production littéraire et artistique marque ainsi une distance critique avec cette avant-garde qui se veut « hors du temps et de l’espace », voire de la vie.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles : inscription recommandée

