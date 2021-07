Besançon Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie Besançon, Doubs Conférence : Juliette Roche à l’écrit, par Nicolas Surlapierre, Directeur des musées du Centre, co-commissaire de l’exposition. Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, le samedi 18 septembre à 15:00

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, le samedi 18 septembre à 15:00

Cette première rétrospective de Juliette Roche depuis les années 1960 vise à faire découvrir une artiste-femme méconnue, peintre, dessinatrice et écrivaine, ayant participé aux avant-gardes artistiques du début du XXème siècle. Conçue en partenariat avec la Fondation Albert Gleizes par le Musée des Beaux-arts et d’Archéologie de Besançon, le MASC, Musée d’Art Moderne et Contemporain des Sables d’Olonne et le Musée Estrine de Saint-Rémy-de-Provence, l’exposition sera présentée dans ces deux dernières institutions en 2022. Le directeur des Musées du centre de Besançon, Nicolas Surlapierre, vous proposes de plonger dans l’univers des écrits mystérieux de Juliette Roche. Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 1 place de la Révolution 25000 Besançon Besançon Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00

