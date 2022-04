Conférence “Jules Verne et la science” Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

Seine-Maritime

Conférence “Jules Verne et la science” Eu, 23 avril 2022, Eu. Conférence “Jules Verne et la science” Parv. de la Tolérance Bibliothèque pour Tous Eu

2022-04-23 – 2022-04-23 Parv. de la Tolérance Bibliothèque pour Tous

Jean-Patrice Roux, auteur du libre "Tout sur Jules Verne" va animer une conférence sur le thème "Jules Verne et la science", suivie d'une discussion et d'une séance de dédicaces.

