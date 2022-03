Conférence “Jules Adler, quelques frissons d’humanité” Mâcon, 29 mai 2022, Mâcon.

Conférence “Jules Adler, quelques frissons d’humanité” Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon

2022-05-29 – 2022-05-29 Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture

Mâcon Saône-et-Loire

2.5 2.5 EUR Par Thibault Sinay, biographe de Jules Adler

À l’occasion de la publication de l’ouvrage “Jules Adler Quelques frissons d’humanité”, cette conférence présente un panorama de la vie du peintre et invite à approfondir un thème lié aux collections permanentes du musée des Ursulines.

Peintre franc-comtois né à Luxeuil-les-Bains, Jules Adler (1865-1952) s’inscrit dans le courant des artistes naturalistes qui ont incarné, à la fin du XIXe siècle, une voie alternative entre les avant-gardes impressionnistes et fauvistes par un art plus officiel. Jules Adler fut influencé par les courants d’idées, les bouleversements politiques et économiques de son époque. Le naturalisme d’Adler s’inspire directement des conditions sociales de son temps ; il peint une réalité que ses contemporains connaissaient et qu’ils retrouvaient en littérature chez Zola ou les frères Goncourt. Dans une période de suffrage universel, de démocratie et de socialisme, il fut attiré par les spectacles de la vie ardente, décrivant la foule humaine et anonyme de la capitale, des usines, des campagnes…

Nombre de places limité. Sur réservation.

Public : ados-adultes / Durée : 1 h

musee.ursulines@ville-macon.fr +33 3 85 39 90 38 https://www.macon.fr/vivre-et-bouger-a-macon/culture/musee-des-ursulines

Par Thibault Sinay, biographe de Jules Adler

À l’occasion de la publication de l’ouvrage “Jules Adler Quelques frissons d’humanité”, cette conférence présente un panorama de la vie du peintre et invite à approfondir un thème lié aux collections permanentes du musée des Ursulines.

Peintre franc-comtois né à Luxeuil-les-Bains, Jules Adler (1865-1952) s’inscrit dans le courant des artistes naturalistes qui ont incarné, à la fin du XIXe siècle, une voie alternative entre les avant-gardes impressionnistes et fauvistes par un art plus officiel. Jules Adler fut influencé par les courants d’idées, les bouleversements politiques et économiques de son époque. Le naturalisme d’Adler s’inspire directement des conditions sociales de son temps ; il peint une réalité que ses contemporains connaissaient et qu’ils retrouvaient en littérature chez Zola ou les frères Goncourt. Dans une période de suffrage universel, de démocratie et de socialisme, il fut attiré par les spectacles de la vie ardente, décrivant la foule humaine et anonyme de la capitale, des usines, des campagnes…

Nombre de places limité. Sur réservation.

Public : ados-adultes / Durée : 1 h

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon

dernière mise à jour : 2022-03-09 par