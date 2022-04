Conférence : Juin 1940, l’ultime combat à travers le regards des enfants Thouars Thouars Catégories d’évènement: 79100

Thouars 79100 3 EUR Ce documentaire “Juin 1940, l’ultime combat” retrace les journées de juin 1940 en Nord Deux Sèvres à travers les témoignages d’enfants de Thouars, Magé, Airvault, Luché, La Butte et Bressuire… Ils avaient à cette époque entre 6 ans et 22 ans. Derniers témoins d’une époque, il nous disent avec des mots simples ce que ces jours de drame ont imprimé dans leurs mémoires.

Damien Cocard, président de la SHAAPT animera cette conférence dans laquelle vous pourrez visionner un montage audiovisuel retracant les journées de juin 1940 à partir de témoignages d'enfants du Nord Deux-Sèvres.

Société d'Histoire, d'Archéologie et des Arts du Pays Thouarsais

