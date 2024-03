Conférence Juillet 1944 Mythes et réalités d’une bataille oubliée Périers, dimanche 28 juillet 2024.

Conférence Juillet 1944 Mythes et réalités d’une bataille oubliée Périers Manche

Connaissez vous vraiment la Bataille des Haies ? « Bataille des Haies » et « Guerre des Haies » sont-ils la même chose ? Les stratèges américains ont-ils ignoré le bocage dans la préparation du Débarquement? Les chars Rhinocéros ont-ils permis la victoire en juillet 1944 ? Est-ce à proprement parlé une Victoire d’ailleurs!? Pourquoi cette phase pourtant essentielle de la Bataille de Normandie est restée si longtemps oubliée? Venez découvrir les réponses à toutes ces questions et bien d’autres encore, le temps d’une animation d’environ 1h30. Après cette soirée, la Bataille des Haies n’aura plus de secrets pour vous. Soirée animée par Régis Giard, association Mémorial juillet 44. Réservation fortement conseillée. Nombre de places limité.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 16:00:00

fin : 2024-07-28

Place du Fairage

Périers 50190 Manche Normandie

