Conférence : Juifs du Thouarsais, un destin fatal entre oubli et mémoire

Sous la pression des nazis et des régimes fascistes, des familles juives sont venues dans le Thouarsais à la fin des années 1930. Que sont-elles devenues durant la guerre ? Marie Danièle Lenne, membre de la SHAAPT et chercheuse en Histoire, a interrogé notre mémoire et notre histoire locale pour découvrir qu'à une rescapée près, ceux qui sont restés à Thouars sous l'Occupation ont été déportés à Auschwitz Birkenau par le gouvernement de Vichy où ils ont trouvé la mort. Cette conférence permettra de faire revivre leurs destins et une cérémonie mémorielle honorera leur mémoire. Des représentants de ces familles juives seront présentes à cette occasion.

