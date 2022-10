Conférence « J’peux pas, j’ai tarte aux pommes » par Claire Migraine, 6 mars 2023, .

Conférence « J’peux pas, j’ai tarte aux pommes » par Claire Migraine



2023-03-06 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-06

Partage une réflexion et des outils contribuant à une possible articulation entre l’art et la vie, entre le personnel et le professionnel, alors que s’émanciper d’assignations et autres aliénations sexistes relève de la gageure dans une société qui impose encore souvent aux femmes de choisir entre création et procréation.

Dans le cadre des Journées des droits des femmes.

Conférence du cycle « les lundis de l’art », par Claire Migraine, commissaire d’exposition, chargée de production et médiatrice en art contemporain, société et citoyen·ne·s (thankyouforcoming)

