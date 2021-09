Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies, Drôme Conférence – Journées Européennes du Patrimoine Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Conférence – Journées Européennes du Patrimoine Buis-les-Baronnies, 18 septembre 2021, Buis-les-Baronnies. Conférence – Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-18 17:00:00 17:00:00 Salle de Justice de paix Couvent des Dominicains

Buis-les-Baronnies Drôme Le service des Archives vous invite à la conférence « Que nous disent les archives familiales de guerre ? Le quotidien d’un poilus buxois : Adrien Corréard. » (Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme au 04.75.28.04.59) dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies, Drôme Autres Lieu Buis-les-Baronnies Adresse Salle de Justice de paix Couvent des Dominicains Ville Buis-les-Baronnies lieuville 44.27633#5.27445