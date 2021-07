Besançon Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie Besançon, Doubs Conférence : Journées du matrimoine, par Brigitte Rochelandet, spécialiste du matrimoine et de l’histoire des femmes en Franche-Comté Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Brigitte Rochelandet, docteur en histoire des mentalités et spécialiste de l’histoire des femmes en Franche-Comté, nous proposes de revisiter l’évenement patrimonial que sont les journées du patrimoine, avec un point de vue féminin. Dans le cadre de la thématique de la Ville de Besançon sur le Matrimoine et de l’exposition Juliette Roche au Musée des Beaux-arts de Besançon. Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 1 place de la Révolution 25000 Besançon Besançon Doubs

