Maison des spectacles et des ateliers, le vendredi 1 avril à 09:00

Avec la participation de Magali Le Huche, François Le Huche, Anaïs Massini, Serge Bloch, David Sire, Valérie Cussaguet pour les éditions _Les Fourmis Rouges_, Claire Babin et Anne-Flore Durand pour les éditions _Gallimard Jeunesse_, Magalie Albeny, directrice de l’école Lazare-Goujon, Chloé Seguret, lectrice-formatrice, spécialiste de littérature enfantine et le bureau de la Fédération des Salons et Fêtes du livre jeunesse. Modération : Gérard Picot, directeur artistique de la Fête du livre jeunesse, Chloé Seguret et Yamini Yogananthan, étudiante en Master de littérature jeunesse. **Inscription dans la limite des places disponibles** Plongez au cœur du travail de l’autrice-illustratrice Magali Le Huche, invitée d’honneur de la 23e édition de la Fête du livre jeunesse de Villeurbanne ! Maison des spectacles et des ateliers 247 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T09:00:00 2022-04-01T17:00:00

