Conférence: Jouer juste en musique les clés d’un défi impossible Morlaix, 8 juin 2022, Morlaix.

Conférence: Jouer juste en musique les clés d’un défi impossible CCI de Morlaix Aéroport CS 27934 Morlaix

2022-06-08 – 2022-06-08 CCI de Morlaix Aéroport CS 27934

Morlaix Finistère

Avec Jean-Marc Goujon

Enseignant-chercheur à l’Enssat-Lannion, École d’Ingénieurs de l’Université de Rennes1

Jouer juste, chanter faux ? Qu’est-ce que cela signifie ?

Le musicien accorde ou fait son instrument, pose ses doigts un peu à côté sur la corde… Dans quel but ? A la fois pour jouer « comme les autres » (s’accorder) et pour respecter les hauteurs des notes sur une « gamme » convenue. Mais lorsque plusieurs notes se mélangent, il peut se produire des « battements d’interférence » parfois désagréables. Peut-on les éliminer ?

A priori non. Tout comme il n’est pas possible de jouer juste sur toute la gamme. Jean-Marc Goujon détaillera les techniques des musiciens pour se rapprocher du « sonner juste ensemble ». De nombreuses références à Joseph Fourier, grand mathématicien et physicien français, passé à la postérité pour sa célèbre « Transformée », seront illustrées lors de cette intervention

espacedessciences@villemorlaix.org +33 6 70 26 97 54 http://www.espace-sciences.org/morlaix/programme

