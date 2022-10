CONFERENCE – JOSEPHINE BAKER : UNE ARTISTE UNIVERSELLE Béziers, 25 novembre 2022, Béziers.

CONFERENCE – JOSEPHINE BAKER : UNE ARTISTE UNIVERSELLE

Maison Daniel Cordier (Ex-MVA)

2 rue Jeanne Jugan Béziers Hrault

2022-11-25 – 2022-11-25

Béziers

Hrault

Laurence Elmalih et Béziers Plaisir vous invitent à une conférence sur l’artiste Joséphine Baker.

Ayant débuté sa carrière comme artiste d’avant-garde, Joséphine est devenue par la suite chanteuse et comédienne. Cette femme passionnée et généreuse a mis sa célébrité au profit de grandes causes au cours du XXème siècle : l’antisémitisme et la lutte contre le racisme, la pauvreté pour défendre un idéal, celui du vivre ensemble et la fraternité.

Entrée libre.

