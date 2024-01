CONFERENCE JOSEPHINE BAKER Lunel, vendredi 8 mars 2024.

Conférence Joséphine Baker par Martine Biard Vendredi 08 mars 18h30 Espace Feuillade à Lunel

Martine Biard, auteure-conférencière, historienne, poète et performeuse, vient présenter une conférence sur Joséphine Baker, première femme noire à entrer au Panthéon !

Américaine devenue Française, elle se hissa à la hauteur de Mistinguett et d’Edith Piaf et annonça Nelson Mandela et Angelina Jolie. Des millions de fans l’ont acclamée partout dans le monde alors, à Lunel, « Osez Joséphine ! ».

Martine Biard vous montrera, dans le contexte de l’époque, comment d’un tempérament précoce et talentueux, on passe à la reconnaissance universelle.

Tout public Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Infos 04 67 87 83 94 .

Avenue Gambetta

Lunel 34400 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 18:30:00

fin : 2024-03-08



