CONFÉRENCE JOSÉ FRÈCHES Montpellier, 3 décembre 2022, Montpellier.

CONFÉRENCE JOSÉ FRÈCHES

240 Rue de l’Acropole Montpellier Hrault OT MONTPELLIER

2022-12-03 – 2022-12-03

Montpellier

Hrault

Pour le dernier événement de l’année dans le cadre de la célébration du quarantenaire du jumelage de Montpellier et Chengdu, nous aurons le plaisir d’accueillir José Frèches à la Médiathèque Centrale Emile Zola.

Sinologue, ancien conservateur au musée Guimet, commissaire général de la France à l’Exposition Universelle de Shanghai (2010), créateur de la manifestation « Montpellier-Chine (2005) sur l’art contemporain chinois, romancier de la Chine (Le Disque de Jade, L’empire des Larmes, La petite voleuse de la soie, Dictionnaire amoureux de la Chine, Le père David, l’impératrice et le panda etc.) José Frèches est un auteur apprécié des lecteurs du monde entier avec plus d’un million d’exemplaires vendus dans le monde et traduits dans une quinzaine de langues.

Présentation de la rencontre:

Sait-on que le panda géant, devenu l’animal emblématique de la Chine et de la biodiversité, a été découvert en 1869, au Sichuan, par un lazariste français, le père Armand David, ?

A partir de cet évènement, José Frèches parlera au public de la Chine, de l’histoire du pays le plus peuplé du monde, en passe de devenir le plus puissant de la planète. Il conclura sa causerie en posant cette question cruciale pour notre avenir: que nous réserve la Chine?

