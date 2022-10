Conférence : Joie et Tragique dans l’œuvre de Clément Rosset

Conférence : Joie et Tragique dans l'œuvre de Clément Rosset



2022-10-09 – 2022-10-09 Rendez-vous au Pôle Nautique de Barneville-Carteret pour assister à une conférence de Mr Franck DUBOST Le CREST. Entrée libre, quête au chapeau au profit de l'association EUROKA présidée par Michel Larivière.

