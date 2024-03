CONFERENCE JO : Les relations de Pierre de Coubertin avec le monde catholique M128 – Missions Etrangères de Paris Paris, samedi 8 juin 2024.

Le samedi 08 juin 2024

de 15h00 à 16h30

.Public adultes. gratuit

Les relations de Pierre de Coubertin avec le monde catholique et le Saint-Siège sur le terrain du sport et des Jeux Olympiques modernes.

Cette conférence débutera par la présentation du tandem Pierre de Coubertin (1863-1937) / Henri Didon OP (1840-1900) qui se constitua à partir de 1891, prenant l’initiative d’organiser des championnats d’athlétisme ; c’est à l’occasion de l’une de ces compétitions que le Père dominicain Didon lança la devise « Citius, Altius, Fortius » qui, trois ans plus tard, deviendra la devise olympique. Elle traitera ensuite des efforts déployés par Coubertin en vue d’ouvrir le monde catholique à la valeur de la culture physique et du sport. Dans son entreprise visant à transformer les Jeux olympiques en outil éducatif, il trouva des alliés au Vatican, notamment le pape Pie X (1903/14) et le secrétaire d’État, le cardinal Rafael Merry del Val (1865-1930). Pour conclure, on envisagera – entre autres sur base des Mémoires olympiques de Pierre de Coubertin, publiés en 1931 – le rôle tenu par les cardinaux archevêques Désiré-Joseph Mercier de Malines (1851-1926) et Louis-Ernest Dubois de Paris (1856-1929), respectivement aux Jeux Olympiques d’Anvers (1920) et de Paris (1924), pendant les offices religieux qui précédaient la cérémonie d’ouverture.

À propos du conférencier :

Dr. Dries Vanysacker, Professeur d’Histoire à l’université de KU-Leuven (Belgique), Research Unit History of Church and Theology, Faculty of Theology and Religious Studies

M128 – Missions Etrangères de Paris 128 rue du Bac 75007

Contact : https://missionsetrangeres.com/evenement/pierre-de-coubertin-et-le-monde-catholique-et-le-saint-siege-au-contexte-du-sport-et-les-jeux-olympiques-modernes/ https://my.weezevent.com/pierre-de-coubertin-et-le-monde-catholique-et-le-saint-siege-au-contexte-du-spor

MEP JO