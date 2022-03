CONFERENCE JF SARASIN : UN ILLUSTRE MECONNU Pézenas, 22 mars 2022, Pézenas.

Jean-François Sarasin : un illustre méconnu

Conférence de Sarah Perret avec lecture de poèmes par Philippe Charleux

Sarah Perret, professeur agrégé de lettres modernes et docteur en littérature française (Thèse soutenue en décembre 2020, à l’université Paul Valéry, sous la direction de Christian Belin : Edition critique des œuvres de Sarasin), enseignant au lycée Jean Moulin de Pézenas et chargée de cours à l’UPV.

Philippe Charleux, conteur, comédien.

À l’heure où l’on célèbre le quatre-centième anniversaire de la naissance de Molière, nous voudrions attirer l’attention du public sur un poète méconnu du XVIIème siècle, Jean-François Sarasin, qui fut aussi secrétaire et intendant du prince de Conti, et qui a probablement joué un rôle-clef dans la carrière du directeur de l’Illustre Théâtre.

La ville de Pézenas a gardé dans sa toponymie le souvenir du poète : le boulevard Sarrazin, et cependant ses écrits restent ignorés du plus grand nombre.

La conférence permettra de mieux connaître l’homme, sa vie et son œuvre, mais aussi de goûter quelques-uns de ses poèmes qui seront dits par Philippe Charleux.

En partenariat avec la Ville de Pézenas, Les Amis de Pézenas et les Éditions Domens.

