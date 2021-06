Paris Maison de l'Esport / Level 256 Paris Conférence : Jeux vidéo et accessibilité Maison de l’Esport / Level 256 Paris Catégorie d’évènement: Paris

de 14h à 21h

gratuit

Pour mieux comprendre l’accessibilité au média vidéoludique, Paris Esports propose une grande journée d’information et de partage autour de la thématique « handicaps et jeux vidéo ». Paris Esports est une association qui fédère l’écosystème esportif parisien. A l’occasion de l’esport (f)estival, nous organisons un après-midi consacré aux handicaps dans le secteur vidéoludique au sein de la Maison de l’Esport au Level 256 (Paris XXème). Au programme: conférences, questions/réponses, showmatch et cocktails. Notre objectif est de faire intervenir un triptyque autour du handicap: joueurs, éditeurs et associations. Animations -> Loisirs / Jeux Maison de l’Esport / Level 256 14-20 Rue Soleillet Paris 75020

Métro Gambetta

Contact :Paris esports 0650302524 parisesport075@gmail.com https://twitter.com/ParisEsports

2021-07-03T14:00:00+02:00_2021-07-03T21:00:00+02:00

