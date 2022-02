Conférence – Jeux, Fêtes et Traditions du Nord-Pas-de-Calais Musée des Arts et Traditions Populaires Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

« Jeux, Fêtes et Traditions du Nord-Pas-de-Calais » sera le thème de la conférence donnée par Monsieur Domenico Russello, guide-conférencier le Dimanche 20 février à 15h30. Au carrefour de l’Europe historique, notre région a hérité, par son histoire mouvementée, d’un important patrimoine folklorique. Nos fêtes, jeux et traditions sont les témoins, vieux de plusieurs siècles parfois, de ce riche passé. De l’Avesnois au Dunkerquois, de la frontière belge à la Picardie, qu’il soit à l’échelle de notre région, de nos villes ou de nos quartiers, notre folklore se vit et se réinvente sans cesse. Cela est possible grâce aux milliers d’associations artistiques, historiques, sportives et bien sûr, la légendaire joie de vivre des gens du Nord qui contribue fortement au succès et à la pérennité de cette formidable richesse. Dimanche 20 février 2022 à 15h30 Gratuit. Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire au 03.20.81.89.50 ou [musee@ville-wattrelos.fr](mailto:musee@ville-wattrelos.fr). Musée des Arts et Traditions Populaires 96 rue François Mériaux à Wattrelos. Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de vous conformer aux mesures sanitaires en vigueur.

