Saint-Palais

Conférence « Jeux de paume / pelote à Saint Palais Des lieux et des pratiques XVIIIe-XIXe siècles » Saint-Palais, 12 août 2021

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques Saint-Palais EUR 0 0 Dans le cadre de l’exposition de photographique de Séverine Dabadie, « Le laxoa, aux origines de la pelote basque » présentée jusqu’au 29 août, l’espace Chemins-Bideak vous propose de découvrir l’importance de la pelote basque pour la ville de Saint-Palais.

A partir de documents d’archives et d’articles de presse, Evelyne Mourguy dévoilera l’évolution des lieux et des structures.

