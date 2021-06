Mayenne Mayenne 53100, Mayenne CONFÉRENCE : JEUNES ET INTERNET… QUEL IMPACT IDENTITAIRE ? Mayenne Mayenne Catégories d’évènement: 53100

Mayenne

CONFÉRENCE : JEUNES ET INTERNET… QUEL IMPACT IDENTITAIRE ? Mayenne, 23 juin 2021-23 juin 2021, Mayenne. CONFÉRENCE : JEUNES ET INTERNET… QUEL IMPACT IDENTITAIRE ? 2021-06-23 20:00:00 – 2021-06-23

Mayenne 53100 Mayenne Sur réservation. Conférence présentée par Stéphane Blocquaux Docteur et Maître de Conférence en Sciences de l’Information et de la Communication. Les jeunes face à internet et au monde virtuel contact@lespossibles.org +33 2 43 04 22 93 Les jeunes face à internet et au monde virtuel Sur réservation. Conférence présentée par Stéphane Blocquaux Docteur et Maître de Conférence en Sciences de l’Information et de la Communication.

Détails Catégories d’évènement: 53100, Mayenne Étiquettes évènement : Autres Lieu Mayenne Adresse Ville Mayenne lieuville 48.30321#-0.62243