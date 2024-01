Conférence jeunes et climat : Nouvelle génération artistique et crise climatique, quelles perspectives pour de nouveaux récits ? Hôtel de l’Industrie Paris, jeudi 25 janvier 2024.

Pour clôturer son cycle de conférences intitulé « Jeunes et climat », la Fondation Terre Solidaire donne la parole à la nouvelle génération artistique afin d’aborder la question de la crise climatique et comment l’art peut contribuer à la création de nouveaux récits.

« Nouveau génération artistique et crise climatique : quelles perspectives pour de nouveaux récits ? »

Avec

Alice Audouin, Présidente fondatrice d’Art of Change 21

Simon Chaouat, co-fondateur du studio Niveau Zéro Atelier

Nicolas Verschaeve, designer et coordinateur pédagogique du programme Design des Mondes Ruraux de l’EnsAD

et animée par Emmanuel Tibloux, Directeur de l’EnsAD

Rendez-vous jeudi 25 janvier à 18h30 à l’Hôtel de l’Industrie – 4, place Saint-Germain-des-Près 75006 Paris

La conférence sera également retransmise en ligne.

Hôtel de l’Industrie 4 place Saint-Germain-des-Près 75006 Paris

