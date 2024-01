CONFÉRENCE JEUDI DE LA CULTURE LA NATURE QUI NOUS ENTOURE À ESSEY Salle Maringer Essey-lès-Nancy, jeudi 29 février 2024.

CONFÉRENCE JEUDI DE LA CULTURE LA NATURE QUI NOUS ENTOURE À ESSEY Salle Maringer Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Dans le cadre des jeudis de la culture, la ville d’Essey-les-Nancy et l’association Flore 54 proposent une conférence/débat sur la faune et la flore exotiques envahissantes ainsi que la présentation d’un inventaire participatif sur les hirondelles

Flore 54 vous invitera au comptage participatif des hirondelles chez vous et Angélique Deschaseaux, chargée de mission environnement à la ville d’Essey-les-Nancy parlera des plantes exotiques et frelon asiatique comment les reconnaître et les gérer ?Tout public

Début : 2024-02-29 19:00:00

fin : 2024-02-29 20:30:00



