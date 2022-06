Conférence Jeudi au Musée: Les contes de tradition orale de la collecte à l’édition Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: 64100

Bayonne

Conférence Jeudi au Musée: Les contes de tradition orale de la collecte à l’édition Bayonne, 16 juin 2022, Bayonne. Conférence Jeudi au Musée: Les contes de tradition orale de la collecte à l’édition Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne 37 Quai des Corsaires Bayonne

2022-06-16 – 2022-06-16 Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne 37 Quai des Corsaires

Bayonne 64100 Les contes de tradition orale de la collecte à l’édition.

Par Patricia Heiniger-Casteret de l’Université des pays de l’Adour. En collaboration avec Cirdoc Institut Occitan de Cultura.

Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne 37 Quai des Corsaires Bayonne

