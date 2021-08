Paris BPI et bibliothèque Kandinsky (Centre Pompidou) île de France, Paris Conférence-jeu : Animaux et jeux vidéo BPI et bibliothèque Kandinsky (Centre Pompidou) Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 24 septembre 2021

de 20h30 à 22h

gratuit

Une conférence pour apprendre en s’amusant ! Après Jazz et jeux vidéo : un mariage impossible, Antoine Herren et Yacine Synapsas reviennent pour une nouvelle conférence-jeu et vous entraînent à la découverte des animaux dans les jeux ! Pendant une soirée, plongez-vous au cœur des jeux vidéo lors de cette conférence interactive et ludique pour arpentez ses arcanes, sa culture et son histoire… avec un twist à la clef ! Informations sur le site de la Bpi. Cet événement est organisé dans le cadre du festival Press Start, le festival de jeu vidéo de la Bibliothèque publique d’information. Animations -> Conférence / Débat BPI et bibliothèque Kandinsky (Centre Pompidou) 19 rue Beaubourg Paris 75004

19 rue Beaubourg Paris 75004

Contact :Bibliothèque publique d'information 0144781275 nouvelle-generation@bpi.fr https://agenda.bpi.fr/cycle/press-start-2021/

