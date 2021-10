CONFÉRENCE – JÉRÔME BOSCH, les visions énigmatiques Cluny, 30 novembre 2021, Cluny.

CONFÉRENCE – JÉRÔME BOSCH, les visions énigmatiques 2021-11-30 19:30:00 – 2021-11-30 21:00:00 Salle de conférence Lazzarella Pont de Cotte

Cluny Saône-et-Loire

Conférence par Cyril Devès, Docteur en histoire de l’art

Très longtemps considéré comme le peintre du diable, Bosch n’est pas seulement un inventeur de monstres et de chimères. Nous allons voir comment il parvient à concilier l’Art du Moyen Age avec l’esprit de la Renaissance. C’est un érudit, qui maîtrise les textes bibliques et les bestiaires médiévaux. Il va marquer l’histoire de l’Art avec son œuvre fait d’hybride et de grotesque et va influencer des Breughel, Goya, Dali. Bosch nous intrigue parce qu’il s’adresse à notre imaginaire et à l’élaboration du merveilleux.

