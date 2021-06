Beaussais-Vitré Beaussais-Vitré Beaussais-Vitré, Deux-Sèvres Conférence : « Jeanne d’Albret à La Rochelle (1568-1572) Beaussais-Vitré Beaussais-Vitré Catégories d’évènement: Beaussais-Vitré

Conférence : « Jeanne d'Albret à La Rochelle (1568-1572) Beaussais-Vitré, 27 juin 2021-27 juin 2021, Beaussais-Vitré.

Beaussais-Vitré Deux-Sèvres Conférence : « Jeanne d’Albret à La Rochelle (1568-1572)» donnée par Mr Didier Poton

Professeur émérite en histoire moderne à l’Université de La Rochelle

(en partenariat avec le Musée protestant de La Rochelle et la ville de Lezay) Cette présentation se déroulera : le dimanche 27 juin 2021 à 14h30 à La salle de Cinéma Robert-Minot de Lezay (79120) Libre participation Selon les règles sanitaires en vigueur, se munir d’un masque Conférence : « Jeanne d’Albret à La Rochelle (1568-1572)» donnée par Mr Didier Poton

