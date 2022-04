Conférence : Jean-Vidal DE MONLEON – Les origines médiathèque François Mitterrand Valence, 5 mai 2022, Valence.

Conférence : Jean-Vidal DE MONLEON – Les origines

médiathèque François Mitterrand Valence, le jeudi 5 mai à 20:00

La quête des origines dans l’adoption, beaucoup en parlent, beaucoup s’en inquiètent, beaucoup en font des théories, mais peu en connaissent véritablement les tenants et les aboutissants de ce phénomène, et encore moins la pratique. Depuis plus de 20 ans, le docteur Jean-Vital de Monléon, pédiatre et anthropologue, responsable de la commission adoption du Conseil National de la Protection de l’Enfance, dirige la plus grande consultation d’Europe pour l’accueil et le suivi des enfants adoptés. Son expérience, n’est pas basé sur la lecture d’ouvrages théoriques, mais par la rencontre avec 3000 enfants adoptés. Il viendra nous décrire, quels sont les adoptés concernés par ce phénomène (à quels âges ? De quelles origines ?), Et la conduite à tenir pour les accompagner dans la recherche, et pour tout faire ( et cela commence avant l’arrivée de l’enfant) pour que cette quête se passe bien. Jeudi 5 mai 2022 de 20h à 22h30 à la Médiathèque François Mitterrand 26 place Latour-Maubourg 26000 VALENCE. Inscription possible par mail avant dimanche 1er mai à 20h à [contact@efa2607.fr](mailto:contact@efa2607.fr). Votre inscription vous sera confirmée. Votre participation à cette conférence pourra faire l’objet d’une attestation de présence, si vous devez justifier de formations. Cette attestation sera réalisée à votre demande. Une participation aux frais de 5 euros sera demandée pour les non adhérents d’EFA.

entrée gratuite pour les adhérents, 5€ pour les non-adhérents

La place des origines dans la vie des enfants adoptés et de leur famille ?

médiathèque François Mitterrand Valence Latour-Maubourg 26000 Valence Valence Drôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T20:00:00 2022-05-05T22:30:00