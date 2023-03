CONFÉRENCE JEAN MOULIN UNIFICATEUR DE LA RÉSISTANCE Fontès Fontès Catégories d’Évènement: Fontès

En janvier 1942, le général de Gaulle confie à Jean Moulin, un ancien préfet rallié à lui, la mission d' unifier la Résistance intérieure sous son autorité. Parachuté en France dans la nuit du 1er au 2 janvier 1943, Jean Moulin convainc les mouvements de rassembler leurs forces militaires au sein d'une Armée Secrète.À l'occasion du 80ème anniversaire de la mort du résistant, Thierry Murat propose une conférence diaporama sur le sujet.

