A l'occasion d'un cycle de conférences sur Jean MARTIN, organisé par la Société des Amis des Arts et des Sciences de Tournus, André TALMARD exposera l'Histoire de JEAN MARTIN (1832-1919), créateur-conservateur du musée Greuze, premier bibliothécaire de la Ville, archéologue, érudit et véritable "inventeur" du patrimoine tournusien (un patrimoine aujourd'hui en question).
contact@saast.fr https://www.saast.fr/

